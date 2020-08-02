الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام العيد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأحد ليلًا - طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري. - طقس معتدل على السواحل الشمالية. - طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية - أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا. - نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.