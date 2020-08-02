قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:00 ص
بادجي
بادجي
أميرة فطيم
تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببقاء السنغالي آليو بادجي، مهاجم الفريق، في الموسم الجديد.

وأبلغ المدرب السويسري إدارة النادي الأهلي، برفضه فكرة التفريط في بادجي، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية تشكيل الأحمر، نظرًا للامكانياته الفنية العالية التي لم تظهر بشكل كامل طوال الفترة الماضية، مؤكدا تفوق اللاعب في الموسم القادم مع خلال مشاركاته المحلية والأفريقية.

وقرر مسؤولي القلعة الحمراء تأجيل ضم مهاجم أجنبي جديد، إلى أن يتم بيع أحد أجانب الفريق خاصة بعد عودة المغربي وليد أزارو من إعارته في السعودية وإصدار قرار ضده بعدم اللعب في أي فريق بالدوري السعودي مرة أخرى، بعدظا أعرب عن رغبته في الرحيل عن نادي الاتفاق وعدم استكمال الموسم، وفسخ عقده بعد نهاية شهر يوليو الماضي.

وستعود منافسات الدوري المصري الممتاز بدءا من من 6 أغسطس الجاري، بمباراة الأهلي ضد إنبي على ملعب القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من البطولة، فيما سيلتقي الزمالك بفريق المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسيواجه الأهلي غريمه الأزلي الزمالك، يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، في لقاء القمة المرتقب، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادى الأهلى يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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