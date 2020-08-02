رونالدو يكشف كواليس انتقاله إلى ميلان

تحدث الظاهرة رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية، عن مسألة انتقاله إلى ميلان، رغم أنه تألقه في تلك الفترة مع إنتر ميلان.





وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي:" يبدو من المناسب أن أقول ذلك في وقت لاحق، حيث إن الحقيقة أنني رغبت فقط في العودة إلى الإنتر وفعلت كل شيء لتحقيق ذلك".





وتابع:" انتظرت أطول فترة ممكنة لمنح الإنتر الوقت كي يقول نعم أو لا على عودتي، وعندما لم يأت الرد سواء بنعم أو لا، فهذا يعني أن الإجابة لا".





وأضاف:" أما في ميلان فإن الإجابة هي نعم، وفي تلك اللحظة شعرت بالخيانة قليلًا لرفضي في الإنتر أكثر من كوني خائنًا".





وأتم: "لقد اتخذت القرار الذي جاء في رأسي وكان لدي سبب، لقد أحبني برلسكوني رئيس ميلان وجالياني نائبه، والعلاقة معهما هي ذكرى تجعلني أبتسم اليوم لقد انقطعت العلاقة بيننا، لكن الاحترام استمر".



