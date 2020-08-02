الملحن عزيز الشافعي عن أغنية "يا بلدنا يا حلوة": الهضبة عمرو دياب قصة نجاح خاصة





عبر الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته الشديدة بنجاح أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة" "يا بلدنا يا حلوة".





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الهضبة عمرو دياب، بمثابة قصة نجاح خاصة.





وأشار إلى أن عمرو دياب، اعتاد أن كل فترة يحدث ضجة فنية بأعماله المميزة.





يذكر أن النجم عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "بلدنا يا حلوة" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب اليوم الأربعاء 30 يوليو، وكالعادة حصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها.





"بلدنا يا حلوة"، هي أغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي.





والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.



