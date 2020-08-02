"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2021

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تعتبر مسألة أسعار شرائح الكهرباء من الأمور المهمة التي تشغل بال المواطن المصري، نظرا لتأثيرها المباشر في قدرته على الإنفاق، وأيضا أولويات هذا الإنفاق.

ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها "إنفوجرافيك" يرصد تفاصيل هذه الأسعار في العام المالي 2021-2022.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021-2022
- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.
"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2021
"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2021

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