"إنفوجرافيك".. أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء 2020

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس السبت، في تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة التي سبق وأعلنت عنها في شهر يوليو الماضي، ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها "إنفوجرافيك" يرصد تفاصيل هذه الأسعار في العام المالي 2020-2021.





أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020-2021

- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا ك.و.س.

- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا ك.و.س.

- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا ك.و.س.

- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا ك.و.س.

- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا ك.و.س.