الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الوداد المغربي

علقت الصحف المغربية على شائعات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد الناهيري نجم دفاع الوداد البيضاوي المغربي في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي نفى وجود أية مفاوضات من جانب مسئولي المارد الأحمر مع أكثر من لاعبي عربي أو أجنبي مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.





وأوضحت الصحيفة المغربية أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي كان قد أكد أن بعض وكلاء اللاعبين يحاولون تسويق لاعبيهم من خلال إقحام اسم النادي والإدعاء بأن مسئوليه يفاوضون لاعبيهم.





وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الناهيري كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل.