"الزراعة" توجه رسالة عاجلة للمواطنين (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:05 ص
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه كان هناك تكليفات واضحة من وزير الزراعة لكل العاملين بالتواجد المكثف في كافة الشوارع والميادين، وتلقي جميع الشكاوى من المواطنين.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه كان هناك مجموعة من أدوات التواصل بين المواطنين والوزارة مثل الخط الساخن 15500، والخط الساخن 19561، بالإضافة إلى رقم الواتساب 01111866710؛ للتواصل المستمر مع المواطنين وسماع شكواهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالخدمات البيطرية؛ للكشف عن الأضاحي، متابعًا: "نفتح المجازر بشكل مكثف لتوفير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى منع المخالفات".

ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "الذبح في المجازر أكثر أمانًا؛ لأنه يتم الكشف على الحيوان قبل ذبحه وتكون اللحوم أكثر أمنًا وأمانًا".

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رغم تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية إلى حد ما إلا أن عيد أضحى 2020 لا يزال استثنائيًا حيث انعكس غلق المتنزهات العامة على مظاهر فرحة العيد المعتادة في شوارع العاصمة.

فبينما توجه أصحاب الطبقة الأعلى دخلًا والمتوسطة إلى المنتجعات السياحية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومرسى مطروح حيث استغل المعظم الإجازة الطويلة في الهرب من حر الصيف من ناحية ولقضاء إجازة العيد من ناحية أخرى، وكذلك هربًا من الإجراءات الاحترازية بالمدن الأكثر ازدحامًا. 

كان البسطاء يتوجهون إلى المناطق المتاحة خارج أسوار الحدائق العامة العامة وعلى كورنيش وفوق كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء ومناطق وسط القاهرة المختلفة.

والتقطت عدسة "الفجر" على مدار اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك بضع لقطات لأسر مصرية تفترش الأسوار خارج الحدائق العامة، وللشباب يتنزهون بمناطق كوبري الجلاء وقصر النيل ووسط المدينة.

ورغم الإجراءات الاحترازية التي تابعت الحكومة تطبيقها، وضيق ذات اليد استطاع البسطاء انتزاع البسمة والفرحة من بين أنياب كورونا، حيث نزلوا في مجموعات صغيرة متباعدة في محاولة لاستعادة أجراء فرحة العيد.

كانت أعلنت إسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها إسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة COVID-19، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـ COVID-19 تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر إسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه من خلال التنسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، نسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75 % أو 100 % خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في كافة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك. 



وأشار إلى إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، حيث أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.

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