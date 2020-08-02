تعرف على عدد مشاهدات "خطيرة" لرامي صبري (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها بساعات قليلة حيث حققت أكثر  من 1,870,967 مشاهدة حتى الان.

الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.

وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

أخبار تهمك

الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 3 ساعات

"انفوجراف".. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الوداد المغربي

منذ 36 دقيقة

شوبير: تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

12:00 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا