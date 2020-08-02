تعرف على عدد مشاهدات "خطيرة" لرامي صبري (فيديو)

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها بساعات قليلة حيث حققت أكثر من 1,870,967 مشاهدة حتى الان.

الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.





وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.