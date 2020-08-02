في 12 نقطة.. حواس يرد على إيلون ماسك صاحب "تويتة" الفضائيين (انفوجراف)

شهدت الـ 48 ساعة المنقضية حالة من الجدل حول "تويتة" للملياردير إيلون ماسك، والتي فيها قال إن بناة الأهرامات هم أناس جاءوا من الفضاء، وأن رمسيس الثاني نفسه مخلوق فضائي.

ورد عالم المصريات المعروف، الدكتور زاهي حواس على ماسك في 12 نقطة رصدتهم الفجر كالتالي:





1- الأهرامات بناها المصريون





2- ثقف نفسك قبل الحديث عن الأهرامات "فنحن أصحاب البناء"





3- الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرام هم المصريون.





4- الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت بـ "بر رعمسو" قنطير الحالية.





5- لدينا أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى خوفو وهرمه.





6- الهرم هو رمز لإله الشمس، الأهرامات بنيت من الأسرة الثالثة حتي بداية الأسرة 18.





7- مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر.





8- العمال استغرقوا ببناء الهرم الأكبر مدة وصلت 32 عامًا.





9- بردية وادي الجرف يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره.





10- مرر أعلن أن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعني آفق خوفو.





11- منطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش.





12- على العالم تثقيف نفسه فيما يخص تاريخ مصر العظيم.





اقرأ أيضًا.. ندوة للصم والبكم في الوادي الجديد

في سياق منفصل، نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية؛ لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" من مختلف الفئات العمرية.





وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الجولات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك حرصا منها علي رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية.





ودارت الندوة حول كيفية الوقاية والحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعريفهم علي كيفية التعامل الصحيح مع السائحين، وقد تم الاستعانة بمترجمة متخصصة بلغة الإشارة.





كما تم أيضا عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحية بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة.





وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية.





كما تم أيضا عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحية بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة.





وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية.



