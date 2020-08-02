شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:00 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
تمنى الإعلامي أحمد شوبير الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده".

ويمر آل الشيخ بوعكة صحية خلال هذه الأيام حيث حرص عدد كبير من الرياضيين على دعمه وتمني الشفاء العاجل له.

ونقل المستشار تركي آل الشيخ إلي إحدي وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقي بها العلاج في ولايه نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، حيث أنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام دقات القلب.
شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي
شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

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