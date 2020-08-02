شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

تمنى الإعلامي أحمد شوبير الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"‏خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده".





ويمر آل الشيخ بوعكة صحية خلال هذه الأيام حيث حرص عدد كبير من الرياضيين على دعمه وتمني الشفاء العاجل له.



