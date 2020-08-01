إصابات كورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز النصف مليون حالة

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز نصف مليون، في حين اقترب إجمالي الإصابات في إفريقيا من مليون حالة.

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز نصف مليون، في حين اقترب إجمالي الإصابات في إفريقيا من مليون حالة.