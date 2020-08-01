ميلان يقسو على كالياري بثلاثية في الكالتشيو

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أحرز المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفاً بعد أن أهدر ركلة جزاء ليقود ميلان للفوز 3-صفر على كالياري في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

 

ورفع المهاجم البالغ عمره 38 عاماً، الذي قد يكون خاض مباراته الأخيرة في ولايته الثانية في النادي، رصيده إلى 10 أهداف منذ عودته في يناير ليصبح أكبر لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

 

وينتهي عقد اللاعب السويدي رغم أن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أن اللاعب قد يمدد تعاقده لموسم واحد إضافي.

 

وتقدم ميلان بهدف سجله راجنار كلافان بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 11، حيث سدد رفائيل لياو في القائم من زاوية ضيقة وردت الكرة نحو مدافع إستونيا ودخلت المرمى.

 

وحصل ميلان على ركلة جزاء بعد لمسة يد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكن إبراهيموفيتش أهدر الركلة.

 

ونجح إبراهيموفيتش في تعويض ذلك وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55 قبل أن يضيف جياكومو بونافنتورا هدفاً بعد دقيقتين.

 

وأنهى ميلان، الذي لم يخسر منذ استئناف الموسم في يونيو، الدوري في المركز السادس برصيد 66 نقطة وسيلعب في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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