المغرب يسجل ارتفاعا في أعداد الوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين في المملكة بفيروس كورونا إلى 367 حالة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين في المملكة بفيروس كورونا إلى 367 حالة.