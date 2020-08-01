المغرب يسجل ارتفاعا في أعداد الوفيات اليومية بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد المتوفين في المملكة بفيروس كورونا إلى 367 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 693 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25015 حالة وأضافت أنه تم التأكد من شفاء 302 لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتعافين 17960 حالة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأكدت، أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 1248924 منذ بداية انتشار الفيروس.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات وارتفاع في أعداد الوفيات مقارنة بيوم الجمعة، إذ سجل المغرب 1063 إصابو و7 وفيات.

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