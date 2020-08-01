العنف يحرم 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية في دارفور

قالت منظمة "سيف ذات تشيلدرن"، إن العنف المستعر في إقليم دارفور غرب السودان، يحرم أكثر من 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية.

قالت منظمة "سيف ذات تشيلدرن"، إن العنف المستعر في إقليم دارفور غرب السودان، يحرم أكثر من 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية.