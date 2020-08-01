أكثر من 10 آلاف شخص يشاركون في أكبر مظاهرة ضد نتنياهو بالقدس

خرج أكثر من 10 آلاف إسرائيلي للتظاهر السبت في ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها أكبر مظاهرة ضد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة.





واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة باريس والشوارع المجاورة وسط القدس، وكذلك أمام منزل نتنياهو، مطالبين رئيس الوزراء بتقديم الاستقالة، فيما يتهم المتظاهرون نتنياهو بالفساد وسوء إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم ".





وشهدت بعض المدن الأخرى مظاهرات الاحتجاج، حيث شارك المئات في الاحتجاجات بتل أبيب ودعتهم الشرطة للالتزام بالتعليمات الصحية وتجنب الإخلال بالنظام العام.





بالإضافة إلى ذلك تظاهر ما لا يقل عن ألفي شخص أمام مقر نتنياهو في مدينة قيسارية الساحلية.





وأكدت الشرطة الإسرائيلية انتشار آلاف من عناصرها في مدن البلاد لتأمين سلامة المظاهرات، وحذرت من أي أعمال عنف ضد المتظاهرين أو أفراد الشرطة. وقد قامت الشرطة بتوقيف عدة أشخاص بمختلف المناطق.





يذكر أن القدس والمدن الإسرائيلية الأخرى تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.