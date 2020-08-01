"أروى جودة" تنعي والد الفنان باسل الخياط

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نعت الفنانة أروى جودة، والد الفنان ياسر الخياط، الذي توفي مساء اليوم، بعد أن شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وعلقت أروى على الصورة التي شاركها باسل قائلًا:" أن لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله، ربنا يصبركم ويغفر لكم، في الجنة بإذن الله، يجعلها أخر الأحزان يارب"، حيث شارك "الخياط" حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، إذ نشر صورة وعلق عليها قائلا:"أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".





وأضاف باسل قائلا:"وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".



ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل "إلا أنا"، حيث يضم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، ويشارك في هذا العمل عدد كبير من نجوم الفن منهم وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، سناء عمران، إخراج محمد أسامة.





ويذكر أن مسلسل "الرحلة" هو أخر عمل مصري شارك به الفنان باسل الخياط، مع عدد من نجوم الفن منهم ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز، إخراج حسام علي، تأليف نور شيشكلي، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي غامض يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.