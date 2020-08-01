الزمالك يواصل استعداداته للمصري.. ومحاضرة فنية خاصة من كارتيرون

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المقررة الشهر الحالي.

 

كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري أبطال اإفريقيا.

 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الشهر الحالي.

 

 وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على التركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.

 

واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.

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