الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية

يرغب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في الحصول على خدمات حميد أحداد لاعب الفريق والمعار من نادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث عرض مسؤولو نادي الرجاء على نادي الزمالك، إجراء صفقة تبادلية من أجل ضم حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.

وطالب مسؤولو الرجاء المغربي من نادي بالزمالك، اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين، تم عرضهم على القلعة البيضاء، ليكون ضمن صفقة أحداد، لتسهيل إتمام الصفقة.

ولم يكشف مسؤولي الرجاء المغربي، على أسماء الثلاثة لاعبين الذي عرضهم، وتم عرض مسؤولي الزمالك على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق اسماء الثلاثي المعروض، في انتظار رأي المدرب المخضرم.