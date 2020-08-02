التلفزيون المصري يعيد إحياء برنامج عالم البحار باسم جديد

تستعد قناة طيبة 8 لإطلاق برنامجها الجديد البحر الأحمر بعد عيد الأضحى، ليكون هذا البرنامج امتدادًا لمسيرة برنامج عالم البحار والذى كان يقدمه العالم الدكتور حامد جوهر، على التلفزيون المصري لأكثر من 18 عامًا.





البرنامج يلقى الضوء على خفايا واسرار البحار واكتشاف ذلك العالم الغامض وكافة أنواع الكائنات البحرية من خلال عدة لقاءات مع علماء متخصصين وباحثين في علوم البحار والبيئة البحرية والمحميات الطبيعة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة كما تتضمن فقرات البرنامج أنشطة وتجارب علمية وصورة حية من تحت الأعماق وكذلك القاء الضوء على الفنون المختلفة والمهن المرتبطة بالبحر الأحمر.





ويعطى نبذه تفصيليه بالصورة والمعلومة عن كل كائن بحرى على حده ،وسيتم بث برنامج البحر الأحمر كل ثلاثاء الساعة الثانية والنصف ظهرًا على قناة طيبة 8، البرنامج من إعداد منى عاصم، وإعداد وتقديم منار النجار، وإخراج رءوف عبد الحفيظ.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.



