أسعار الأسماك ثاني ايام عيد الأضحي في الأسواق المصرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شهدت اسعار الأسماك  استقرار في جميع الأسواق  اليوم السبت 1-8-2020 مع تراجع حجم الأقبال  عليها،  للاحتفال بعيد الأضحي الذي   تزداد فيه مشتريات للحوم على باقي أنواع السلع.



وتراوح سعر السمك  البلطي بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30

 

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