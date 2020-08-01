مساعدات إنسانية إماراتية في 9 مواقع بأديس أبابا

وزعت سفارة دولة الإمارات بأديس أبابا والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الرحمة الخيرية، مساعدات إنسانية في 9 مواقع مختلفة بمدينة أديس أبابا.

وزعت سفارة دولة الإمارات بأديس أبابا والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الرحمة الخيرية، مساعدات إنسانية في 9 مواقع مختلفة بمدينة أديس أبابا.