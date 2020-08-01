إنتر ميلان يسقط أتالانتا بثنائية نظيفة ويحسم وصافة الكالتشيو

حقق إنتر ميلان فوزًا مستحقًا على مضيفه أتالانتا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

أحرز دانيلو دي أمبروزيو الهدف الأول في الدقيقة الأولى، وأضاف آشلي يونج الهدف الثاني بالدقيقة 20.

وبهذا الفوز، حسم إنتر ميلان مركز الوصيف خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البطل اليوفي، بينما احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 78 نقطة.