أنوشكا: حياتي تغيرت تمامًا بعد فيروس كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:16 ص
أنوشكا
أنوشكا
أمنية فوزي
قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس الكورونا، تماما، حيث إنه كان من الممكن أن تفقد شخص فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادي، وأن هناك معانى حلوة كانت مفتقدة.

وأضافت أنوشكا، في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "في المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضي مثالي على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثاليه زيه اشمعنى هو".

وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة اسبوع، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتسائلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهم مثل أيام زمان".

وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتي لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لا تتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيم مع اقرب الناس إليه".

آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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