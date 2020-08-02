أنوشكا: حياتي تغيرت تمامًا بعد فيروس كورونا
الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:16 ص
أمنية فوزي
قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس الكورونا، تماما، حيث إنه كان من الممكن أن تفقد شخص فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادي، وأن هناك معانى حلوة كانت مفتقدة.
وأضافت أنوشكا، في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "في المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضي مثالي على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثاليه زيه اشمعنى هو".
وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة اسبوع، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتسائلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهم مثل أيام زمان".
وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتي لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لا تتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيم مع اقرب الناس إليه".
آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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