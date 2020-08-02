أنوشكا: حياتي تغيرت تمامًا بعد فيروس كورونا

قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس الكورونا، تماما، حيث إنه كان من الممكن أن تفقد شخص فجأة وشعرت بقيمة اليوم العادي، وأن هناك معانى حلوة كانت مفتقدة.





وأضافت أنوشكا، في حوار خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "في المدرسة كنت أتشاجر مع زميل كان رياضي مثالي على رفع علم مصر أثناء الطابور الصباحي، وأنا كنت رياضيه مثاليه زيه اشمعنى هو".





وروت موقفًا من طفولتها أيام المدرسة، حيث تشاجرت مع صديقتها وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة اسبوع، مضيفة: "أخذ الحق حرفة"، وتسائلت: "ليه الطابور الصباحي فى المدارس لم يعتبر مهم مثل أيام زمان".





وعن ذكرياتها مع عيد الأضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتي لأنى هربت خروف العيد قبل ذبحه، ومعاملة الحيوانات أصبحت قاسية للغاية والرحمة لا تتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس ولا تنتظر منه أن يكون رحيم مع اقرب الناس إليه".



