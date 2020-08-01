روما يضرب يوفنتوس بثلاثية في ختام الكالتشيو

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نجح فريق روما في تحقيق انتصار ثمين على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ38.

 

تقدم يوفنتوس عن طريق هيجواين في الدقيقة 5، قبل أن يحرز روما 3 أهداف، عن طريق نيكولا كالينيتش ودييجو بيروتي "ثنائية"، في الدقائق 23، 44، 52.

 

بهذه النتيجة، أنهى اليوفي موسمه بطلا للدوري برصيد 83 نقطة، بينما حل روما خامسًا، بوصوله للنقطة 70.


وشهدت مباراة اليوم غياب عدد من لاعبي يوفنتوس الاساسين عن المباراة في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي ماتياس دي ليخت لاراحتهم قبل موقعة ليون في دوري الأبطال.

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