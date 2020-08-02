خبير: انهيار أوضاع ليبيا جعل العبء يقع على الجيش المصري (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الإرهاب موجود في المنطقة بصورة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية لها دور كبير في السيطرة على الإرهاب على الحدود الاستراتيجية الأربعة بالإضافة إلى محاربة الإرهاب داخليًا.





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا جعل العبء يقع بالكامل على القوات المسلحة المصرية في تأمين الاتجاه الغربي.





وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت هي الضامنة لبقاء الدولة المصرية، وتأمين المراحل الانتقالية التي تمر بها الدولة، والضامنة الرئيسية للدخول في المشروعات القومية، والسيطرة الإرهاب، وحماية الإمكانيات الاقتصادية.





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ناقش وزير الخارجية سامح شكري، أمس الجمعة، الوضع في ليبيا الشقيقة مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الاتصال الهاتفي، موضحا موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي - الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.





وشدد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدمًا على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخرًا من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.

وأكد "شكري"، علي الدور المهم الذى تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعيا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.

