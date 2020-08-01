قاتل شقيقه بالبحيرة: نبهت عليه عدم أخذ لحم أضاحي من الجيران

Advertisements

قررت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الهدى وكيل النائب تحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات وسكرتارية عبد العزيز فراج، حبس " محمد.ع.ا "، المهتم بقتل شقيقه بمشاجرة بالسلاح الأبيض بسبب الخلاف علي لحوم الأضاحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، "دخلت المنزل وجدت نصف كليو من لحوم الأضاحي أحضرها أحد الجيران، رغم تنبيهي علي أشقائي بعدم الحصول علي لحوم من أحد، فقمت بإلقاء اللحوم من نافذة الشباك"، متابعًا حدثت مشاجرة مع شقيقي أحمد وطعنته بسلاح أبيض حتي سقط قتيلًا، وفور تدخل شقيقتي أصيبت بطعنة نافذة بالبطن، مؤكدا عدم قصده قتل شقيقه، " أنا كنت بهوش بس بالسلاح".



كان عامل بإحدي القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أقدم أمس الجمعة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقته بسبب الخلاف علي توزيع لحوم الأضحية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد م.ا"، جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.



على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدى على شقيقتة وإصابتها بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.



انتقل المستشار أحمد أبو الهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى، وجاري مباشرة التحقيقات.