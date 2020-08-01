سلمى أبو ضيف تنعي والد الفنان باسل الخياط

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
نعت الفنانة الشابة أسماء ابو ضيف، والد الفنان ياسر الخياط، الذي توفي مساء اليوم، بعد أن شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلقت "سلمى" على الصورة التي شاركها باسل قائلًا:" البقاء لله، في الجنة ونعيمها"، حيث شارك "الخياط" حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، إذ نشر صورة وعلق عليها قائلا:"أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".


وأضاف باسل قائلا:"وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويشار إلى أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في تقديم برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" مع الفنانة سيرين عبد النور، وذلك خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٠، ليقدن مجموعة من الفقرات المسلية والإيجابية، والتي تضع البرنامج كضيف خفيف داخل منازل المشاهدين، بجانب الموسيقى والمسابقات الحماسية.

ومن ناحية أخرى شاركت "أبو ضيف" في مسلسل "حدوتة مرة"، بدور رنا، حيث تدور أحداث المسلسل حول حياة الفتاة (مُرة) والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة والتي كانت تعمل كفتاة ليل، وتعاني (مُرة) من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك، إخراج ياسمين أحمد كامل، تأليف عمرو عبد الحميد.

يذكر أن مسلسل "الرحلة" هو أخر عمل مصري شارك به الفنان باسل الخياط، مع عدد من نجوم الفن منهم ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز، إخراج حسام علي، تأليف نور شيشكلي، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي غامض يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

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