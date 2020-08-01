أنوشكا: رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي

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غازلت الفنانة أونشكا الإعلامي رامي رضوان، قائلة: "الشياكة في الصوت المنخفض والرقه والكلام الحلو وليس في الملابس وانت كل ده يا رامي".



وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره"، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: "رجاء الجداوى رمز الشياكه بالنسبالي".



وعن المرأة المصرية اليوم، أكدت انوشكا أنها اختلفت عن زمان: "المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتى حاجات كتير تعمل وتساعد فى الدخل وفى نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها "، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى إني أعيش فيه.



وتابعت أنوشكا: "اتعلمت من أبويا لما تكوني عايزة تعملى حاجه اتعلمي الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف على الحاجة بنفسى عشان تطلع زى ما أنا عايزة".



وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: "كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف لأن لازم يكون حاضر ولابد أن تكون مهتم بكل تفصيله في برنامجك، والمذيعه بالنسبالي ياعنى ليلى رستم، وسلوى حجازى وكل مذيعه من أيام زمان"، مضيفة: "كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه".



وأردفت: "البرنامج كان صعب لانه كان بيذاع على قناة عربيه مهمة جدا متابعنها من أنحاء العالم ولذلك أشكر dmc لأني ظهرت من خلالها".



وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: "حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأنى وقال لى شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك.. وحلقه حسن الرداد وأميرة كرارة لأنه الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منهم ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد اخد حذاء امير كرارة وانا كنت طول الحلقه عايزة اضحك من منظر الحذاء لأنه كان كبير".