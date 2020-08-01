أنوشكا: رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي
السبت 01/أغسطس/2020 - 10:16 م
أمنية فوزي
غازلت الفنانة أونشكا الإعلامي رامي رضوان، قائلة: "الشياكة في الصوت المنخفض والرقه والكلام الحلو وليس في الملابس وانت كل ده يا رامي".
وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره"، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: "رجاء الجداوى رمز الشياكه بالنسبالي".
وعن المرأة المصرية اليوم، أكدت انوشكا أنها اختلفت عن زمان: "المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتى حاجات كتير تعمل وتساعد فى الدخل وفى نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها "، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى إني أعيش فيه.
وتابعت أنوشكا: "اتعلمت من أبويا لما تكوني عايزة تعملى حاجه اتعلمي الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف على الحاجة بنفسى عشان تطلع زى ما أنا عايزة".
وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: "كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف لأن لازم يكون حاضر ولابد أن تكون مهتم بكل تفصيله في برنامجك، والمذيعه بالنسبالي ياعنى ليلى رستم، وسلوى حجازى وكل مذيعه من أيام زمان"، مضيفة: "كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه".
وأردفت: "البرنامج كان صعب لانه كان بيذاع على قناة عربيه مهمة جدا متابعنها من أنحاء العالم ولذلك أشكر dmc لأني ظهرت من خلالها".
وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: "حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأنى وقال لى شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك.. وحلقه حسن الرداد وأميرة كرارة لأنه الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منهم ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد اخد حذاء امير كرارة وانا كنت طول الحلقه عايزة اضحك من منظر الحذاء لأنه كان كبير".
وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره"، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: "رجاء الجداوى رمز الشياكه بالنسبالي".
وعن المرأة المصرية اليوم، أكدت انوشكا أنها اختلفت عن زمان: "المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتى حاجات كتير تعمل وتساعد فى الدخل وفى نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها "، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى إني أعيش فيه.
وتابعت أنوشكا: "اتعلمت من أبويا لما تكوني عايزة تعملى حاجه اتعلمي الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف على الحاجة بنفسى عشان تطلع زى ما أنا عايزة".
وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: "كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف لأن لازم يكون حاضر ولابد أن تكون مهتم بكل تفصيله في برنامجك، والمذيعه بالنسبالي ياعنى ليلى رستم، وسلوى حجازى وكل مذيعه من أيام زمان"، مضيفة: "كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه".
وأردفت: "البرنامج كان صعب لانه كان بيذاع على قناة عربيه مهمة جدا متابعنها من أنحاء العالم ولذلك أشكر dmc لأني ظهرت من خلالها".
وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: "حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأنى وقال لى شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك.. وحلقه حسن الرداد وأميرة كرارة لأنه الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منهم ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد اخد حذاء امير كرارة وانا كنت طول الحلقه عايزة اضحك من منظر الحذاء لأنه كان كبير".
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