أنوشكا: رجاء الجداوي رمز الشياكة بالنسبة لي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
غازلت الفنانة أونشكا الإعلامي رامي رضوان، قائلة: "الشياكة في الصوت المنخفض والرقه والكلام الحلو وليس في الملابس وانت كل ده يا رامي".

وأضافت أنوشكا، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره"، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجدواوي قائلة: "رجاء الجداوى رمز الشياكه بالنسبالي".

وعن المرأة المصرية اليوم، أكدت انوشكا أنها اختلفت عن زمان: "المرأه تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتى حاجات كتير تعمل وتساعد فى الدخل وفى نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها "، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى إني أعيش فيه.

وتابعت أنوشكا: "اتعلمت من أبويا لما تكوني عايزة تعملى حاجه اتعلمي الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف على الحاجة بنفسى عشان تطلع زى ما أنا عايزة".

وعن تجربة صالون أنوشكا، قالت: "كرسي المذيع أصعب بكتير من كرسي الضيف لأن لازم يكون حاضر ولابد أن تكون مهتم بكل تفصيله في برنامجك، والمذيعه بالنسبالي ياعنى ليلى رستم، وسلوى حجازى وكل مذيعه من أيام زمان"، مضيفة: "كنت مرعوبة فى أول يوم وأنا بسجل برنامج صالون أنوشكا واستمتعت بردود الفعل بعد عرضه".

وأردفت: "البرنامج كان صعب لانه كان بيذاع على قناة عربيه مهمة جدا متابعنها من أنحاء العالم ولذلك أشكر dmc لأني ظهرت من خلالها".

وعن الكواليس الطريفة في برنامج صالون أنوشكا، قالت: "حلقة الفنان صلاح عبد الله لما فاجأنى وقال لى شعر وحلقة أستاذ سمير غانم كانت دموعى بتنزل من الضحك.. وحلقه حسن الرداد وأميرة كرارة لأنه الرداد ارتدى ملابس كاجول رغم أننا طلبنا منهم ملابس كلاسيك فاضطر حسن الرداد اخد حذاء امير كرارة وانا كنت طول الحلقه عايزة اضحك من منظر الحذاء لأنه كان كبير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجاء الجداوي انوشكا

أخبار تهمك

سموحة والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ أقل من ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

شاهد.. رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد

"اجمدي كده".. رسالة مبكية من حفيدة الفنانة رجاء الجداوي لجدتها

هاني رمزي يقضي فترة الحجر المنزلي في أعمال الصيانة

رامي رضوان لرجاء الجداوي: "وداعا ملكة جمال الروح"

إلهام شاهين عن رجاء الجداوي: كانت أم وصديقة.. فيديو

عزة مصطفى تنعي رجاء الجداوي: عاشت جميلة وماتت شهيدة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا