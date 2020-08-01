فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلقى عمار حمدي نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ سار بشأن مصيره مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة.

 

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أنه لا يمانع في عودة عمار حمدي إلى الفريق عقب انتهاء إعارته بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع طلائع الجيش هذا الموسم.

 

وكان مسئولو الأهلي قد عرضوا على فايلر فكرة تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر حتى يحصل على خبرة أكبر ويحصل على فرصة مشاركة أكثر مع نادي أخر.

 

وأصر فايلر على فكرة عودة عمار حمدي إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة الإعارة لأنه قد يحتاج له في الفريق الموسم المقبل.

 

ويوجد العديد من الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد مع عمار حمدي أبرزها نادي طلائع الجيش الذي يريد تجديد إعارته بالاضافه إلى نادي الاتحاد السكندري وبيراميدز.

أخبار تهمك

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ أقل من ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 10 ساعات

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا