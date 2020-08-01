فايلر يحسم مصير نجم المستقبل في الأهلي
تلقى عمار حمدي
نجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش نبأ سار بشأن مصيره مع الفريق
الأحمر الفترة المقبلة.
وكان السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أنه لا يمانع في عودة عمار حمدي
إلى الفريق عقب انتهاء إعارته بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع طلائع الجيش هذا
الموسم.
وكان مسئولو الأهلي
قد عرضوا على فايلر فكرة تجديد إعارة عمار حمدي لموسم أخر حتى يحصل على خبرة أكبر
ويحصل على فرصة مشاركة أكثر مع نادي أخر.
وأصر فايلر على
فكرة عودة عمار حمدي إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء فترة الإعارة
لأنه قد يحتاج له في الفريق الموسم المقبل.
ويوجد العديد من
الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد مع عمار حمدي أبرزها نادي طلائع الجيش الذي
يريد تجديد إعارته بالاضافه إلى نادي الاتحاد السكندري وبيراميدز.