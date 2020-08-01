سلمي أبو ضيف تتوجه إلى أمريكا للإعداد لفيلمها الجديد

تستعد الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال الأيام القادمة إلى الذهاب لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد كبير من نجوم السينما.









والمقرر أن يكون الفيلم نقله جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير، وسيتم البدء في تصويره فور الانتهاء من الإعداد له في الفترة المقبلة.