"فيسبوك" تحجب حسابات مؤيدة لرئيس البرازيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم السبت، أنها حجبت عالميا حسابات يديرها أنصار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وردت أسماؤهم في تحقيق لبث أخبار كاذبة.

وجاء قرار الحجب بعد يوم من تغريم الشركة لعدم تنفيذ أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن الحكم "مبالغ فيه" ويهدد "حرية التعبير خارج الولاية القضائية للبرازيل"، لكنه قال إن الشركة وافقت على ذلك.

وأضاف المتحدث: "في ضوء المسؤولية الجنائية، لا نرى في هذه المرحلة بديلا عن الامتثال للقرار من خلال حجب الحسابات عالميا، وإن كنا سنطعن أمام المحكمة العليا".

وقرر القاضي ألكسندر دو مورايس يوم الخميس أن "فيسبوك" و"تويتر" تقاعستا عن الامتثال لأوامر حجب هذه الحسابات التي جرى حجبها داخل البرازيل فقط، لكن ظل من الممكن الدخول لها من خلال عناوين بروتوكولات في الخارج.

وفرض القاضي أمس الجمعة غرامة 1.92 مليون ريال برازيلي (367710 دولارات) على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لعدم امتثالها للأمر مع مواجهة غرامات يومية أخرى تبلغ 100 ألف ريال برازيلي يوميا إذا لم تحجب هذه الحسابات على مستوى العالم.

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