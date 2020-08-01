القومي لتنظيم الاتصالات يكشف نتائج قياس جودة خدمات المحمول والإنترنت خلال يونية

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:55 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أحمد الشيخ

كشف اليوم الجمعة الجهاز المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى اتظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات شهر يونيو لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الجهاز ، أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 27 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان بجمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحيا، بحيث  تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وأضاف الجهاز  انه تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها: مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

إلى جانب مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط أثناء المكالمة الصوتية ، ومؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت خلال المكالمة الصوتية.

و تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها : سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

إلى جانب سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.

أولا نتائج اختبارات  جودة الخدمات الصوتية :

لشركة فودافون: من أصل (81) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (14) مدينة وحيا تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينة نصر والعبور في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الإسكندرية، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (8) مدن وأحياء وأهمها في القاهرة مدينتا وشبرا وشبرا الخيمة، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (6) مدن وأحياء أهمها فى القاهرة مدينة نصر والعبور ومناطق غرب الإسكندرية.

لشركة أورانج: من أصل (81) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (25) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور ومدينة نصر والسلام وحلوان والمقطم في القاهرة والسادس من أكتوبر في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (8) مدينة وحى أهمها شبرا في القاهرة ومناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

ولشركة اتصالات: من أصل (81) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد (22) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب ومدينة نصر وحدائق القبة والمعادي والمقطم في القاهرة والسادس من أكتوبر في الجيزة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحى وأهمها العبور والمقطم في القاهرة.

ولشركة وي: من أصل (81) مدينة وحيا تم إجراء اختبارات القياس عليها تم رصد عدد (45) مدينة وحيا تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها مدينتي والعبور والرحاب والشروق والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر والمرج والسلام والعباسية والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، والسادس من أكتوبر في الجيزة وفي الإسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالي، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينة وحى وأهمها في القاهرة مدينتي والعبور والمقطم، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (3) مدينة وحي أهمها اماكن في شرق الإسكندرية 


ثانيا جودة خدمة البيانات :

بالنسبة لسرعة تنزيل البيانات يتضح من التقرير التفصيلي أنه من إجمالي 81 منطقة قياس على مستوى الجمهورية تم رصد تميز لشركة اورانج في 59 منطقة وبلغ متوسط السرعة لشركة أورانج على مستوى الجمهورية 32 ميجا بيت في الثانية.

بينما تم رصد تميز لشركة وي في 9 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة وي على مستوى الجمهورية 27 ميجا بيت في الثانية.

وتم رصد تميز لشركة اتصالات في 8 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة اتصالات على مستوى الجمهورية 26 ميجا بيت في الثانية ، ورصد تميز لشركة فودافون فى 5 مناطق وبلغ متوسط السرعة لشركة فودافون على مستوى الجمهورية 20 ميجا بيت في الثانية.

ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجودة الخدمات المقدمة من مشغلي شبكات الاتصالات في السوق المصرية للمستخدمين ورفع وعي المستخدمين بمؤشرات جودة هذه الخدمات.

 

 

 

 

 

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