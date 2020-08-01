نجوم الفن العربي ينعون والد الفنان باسل الخياط

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نعى عدد من نجوم الفن العربي، والد الفنان ياسر الخياط، الذي توفي مساء اليوم، بعد أن شارك حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".



وعلق عدد من متابعيه من الوطن العربي، على الصورة التي شاركها باسل منهم علي سكر، خالد القيش، حازم شريف، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، صفاء سلطان، قائلين:" البقاء لله حبيبي ربنا يرحمه وصبرك، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، والبقية بحياتكم، وربي يصبركم، الله يرحمه ويصبركم على فراقه، العمر الك باسل الله يرحمه ويصبر قلبك، ياغالي الله يرحم روحه ويصبر قلبك أنت وعائلتك، ويجعل مكانته عاليه عند رب العالمين".



وشارك "الخياط" حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، إذ نشر صورة وعلق عليها قائلا:"أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".





وأضاف باسل قائلا:"وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن باسل الخياط شارك في مسلسل "النحات" والذي تدور أحداثه حول يمان الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات، تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، وعرض خلال رمضان.