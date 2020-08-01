اعرف نتيجتك | اسماء اوائل الثانوية العامة اسماء اوائل 3 ثانوي علمي وأدبي نتيجة الثانوية العامة 2020 رابط موقع وزارة التربية التعليم 2020

أصبحت الأسئلة التي تدور في ذهب أولياء الأمور والطلبة والطالبات الان في جمهورية مصر العربية حول موعد إعلان اسماء اوائل الثانوية العامة، وإعلان نتيجة الطلاب للثانوية العامة حيث قد صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تصريحات هامة كان أبرزها أن النتائج تتم ففرزها ومراجعتها بدقة خلال الأيام الماضية والقادمة، على أن يتم إعلان أوائل الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي نهاية الأسبوع القادم بعد عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وسعادة، ونتابع معكم تفاصيل إعلان النتيجة وكيفية الإستعلام عنها من خلال بوابة الفجر الإلكترونية.









اسماء اوائل الثانوية العامة 2020





ومن المعروف في نتيجة الصف الثالث الثانوي في جمهورية مصر العربية أن يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في مؤتمر على الهواء، ومن ثم يتم رصد أسماء الأوائل وبعدها بساعات تعتمد النتيجة وتعلن لباقي الطلبة والطالبات في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية.









نتيجة الثانوية العامة 2020





وتعد تلك السنة التي تأتي في زمن الكورونا هي الأصعب للطلبة والطالبات حيث أن الكورونا قد أثرت بشكل كبير على التعليم المصري، ولكن الثانوية العامة هي المرحلة الأهم في حياة الإنسان لذلك تمت بصورة طبيعية داخل اللجان التعليمية، وبشكل معقم للغاية حتى يتثني لكل طالب أن يتجه إلى جامعة مميزة في المستقبل.



