تعرض وزيرة المرأة التونسية لحادث مروري

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
الفجر
تعرضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، لحادث سير، حسبما أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" اليوم السبت.

وقات الإذاعة إن الوزيرة تقود سيارتها الخاصة بنفسها لأن سائقها الخاص في إجازة بمناسبة عيد الإضحى.

وأضافت: "كانت الوزيرة متجهة إلى مقر الوزارة لحضور اجتماع مخصص للتحضير لاحتفلات عيد المرأة حيث داهمتها سيارة من الجهة اليسرى مما جعلها تهرب إلى اليمين مما تسبب في انقلاب سيارتها".

وأشارت "موزاييك" إلى أن الوزيرة بخير بعد أن أجرت الفحوصات اللازمة وهي الآن في منزلها وفي صحة جيدة.

ونشرت الوزيرة أسماء السحيري تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها: "على إثر حادث المرور الذي تعرضت له صبيحة هذا اليوم.. أطمئن الجميع أنني والحمد لله بخير وبصحة جيدة".

وأضافت أنها تتوجه بالشكر إلى كافة أعوان الحرس الوطني والحماية المدنية بمنطقة مرناق، وإلى جميع الإطار الطبي وشبه الطبي والأعوان والعملة بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس على مختلف مجهوداتهم وحسن رعايتهم.

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