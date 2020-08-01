تجاوز إصابات كورونا الـ4.5 مليون حالة في الولايات المتحدة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، ازداد عن الإحصاء السابق بـ68605 إصابة وبلغ 4542579 حالة.

وأضافت المراكز، أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19، زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 152870 وفاة.

وأضافت المراكز، أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19، زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 152870 وفاة.