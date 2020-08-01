تجاوز إصابات كورونا الـ4.5 مليون حالة في الولايات المتحدة
السبت 01/أغسطس/2020 - 09:49 م
رويترز
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة، ازداد عن الإحصاء السابق بـ68605 إصابة وبلغ 4542579 حالة.
وأضافت المراكز، أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19، زاد 1371 حالة ليصل الإجمالي إلى 152870 وفاة.
وأشارت إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 31 يوليو وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.
وقد أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفياته بلغت 679918.
وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 4 ملايين و578778 حالة إصابة، و153888 حالة وفاة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة مليونين و662485 إصابة، و92475 حالة وفاة.
وفي المركز الثالث حلت الهند، مسجلة مليونا و695988 إصابة، و36511 وفاة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 إصابة، و13963 حالة وفاة.
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