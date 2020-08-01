برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني وجه تحذيراً شديد اللهجة لإنتر ميلان الإيطالي وذلك على خلفية استخدام النادي الإيطالي صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.


ونوهت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إنتر ميلان كان قد عرض صورة لميسي على كاتدرائية ميلانو على التلفزيون الصيني من طرف سونينج المالك الآسيوي لإنتر ميلان الإيطالي للترويج لمباراة إنتر ميلان ونابولي التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة حذروا مسئولي إنتر ميلان من استخدام صورة ليونيل ميسي مرة أخرى.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة أبلغوا مسئولي إنتر ميلان أن استخدام حقوق صور ميسي مرة أخرى ستكون لها عواقب وخيمة على إنتر ميلان.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من التقارير العالمية أكدت في الفترة الأخيرة إمكانية إنتقال ميسي إلى إنتر ميلان لأن البرغوث الأرجنتيني ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في صيف 2021.

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