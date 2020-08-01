المقاصة يواجه إنبي وديا غدا

المقاصة يواجه إنبي وديا غدا
يخوض فريق الكرة
بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأحد أمام فريق إنبي بملعب
بتروسبورت، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
وكان فريق المقاصة
قد أدي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما
خاض الفريق 3 مباريات ودية أخرى أحدهم أمام فريق إف سي مصر بجانب لقاءين آخرين
أمام فريق الإسماعيلي، وذلك على هامش معسكره الأخير الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية.
واستأنف فريق
المقاصة مساء اليوم تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة ايهاب
جلال المدير الفني للفريق ، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون
على مدار اليومين الماضيين ، عقب نهاية معسكر الفريق في الإسماعيلية.
وجاء مران الفريق
اليوم خفيفًا في مجمله، حيث أدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية لفك العضلات بجانب
تدريبات خفيفة بالكرة، لتفادي إصابة اللاعبين بالإجهاد قبل مباراة الغد الودية أمام
إنبي.
ويستعد المقاصة
لمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس الجاري باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة
الـ 18 للدوري.