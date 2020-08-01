حقيقة وجود وفيات كبيرة بكورونا في سوريا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفجر
أكد مصدر في مكتب دفن الموتى في دمشق لـ RT أن ثمة مبالغات كبيرة فيما يتم تداوله اليوم عن أعداد الوفيات بكورونا.

وحول صورة تداولها ناشطون تظهر زحاما داخل المكتب ومرفقة بمعلومات عن أعداد كبيرة من الوفيات بالفيروس قال المصدر إن ثمة زيادة في عدد الوفيات لكن ليس بالشكل الذي يتم تداوله، والأرقام المتداولة مبالغ فيها جدا، والزحام الذي شهده المكتب اليوم كان بسبب وجود نحو مرافقين مع كل حالة وفاة، من أقاربه وعائلته، ولا يعني أن كل شخص يتابع حالة وفاة واحدة، ويوضح أنه مع كل حالة وفاة هناك ٤ إلى ٥ مرافقين "بسبب إنزال الوفيات في قبور دمشق حسب الورثة لصاحب استحقاق الدفن"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف أن ثمة مقاعد مخصصة للانتظار ريثما تنتهي الإجراءات المتعلقة بالدفن، إضافة إلى تنظيم دور، إلا أن أغلب الموجودين لا يلتزمون ويفضلون الاقتراب أكثر من النافذة المخصصة لإجراء المعاملة.

وأكد المصدر أن أعداد الوفيات في الواقع تزايدت، لكن ليس بالشكل الذي يتم تداوله، وأشار إلى أن المخول بتقديم أرقام هي وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن المكتب يقوم بدفن جميع المتوفين في اليوم ذاته، ولا يتم تأجيل أي حالة إلى يوم ثان، وأشار إلى أن المكتب يلتزم الإجراءات الصحية المتعلقة بالدفن، وأن الدفن يتم في مقبرة نجها خارج المدينة، وأن ليست هناك شروط خاصة بالقبور ذاتها.

أخبار تهمك

برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي

منذ ربع ساعة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ 9 دقائق

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سموحة والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا