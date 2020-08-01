حقيقة وجود وفيات كبيرة بكورونا في سوريا

وحول صورة تداولها ناشطون تظهر زحاما داخل المكتب ومرفقة بمعلومات عن أعداد كبيرة من الوفيات بالفيروس قال المصدر إن ثمة زيادة في عدد الوفيات لكن ليس بالشكل الذي يتم تداوله، والأرقام المتداولة مبالغ فيها جدا، والزحام الذي شهده المكتب اليوم كان بسبب وجود نحو مرافقين مع كل حالة وفاة، من أقاربه وعائلته، ولا يعني أن كل شخص يتابع حالة وفاة واحدة، ويوضح أنه مع كل حالة وفاة هناك ٤ إلى ٥ مرافقين "بسبب إنزال الوفيات في قبور دمشق حسب الورثة لصاحب استحقاق الدفن"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".