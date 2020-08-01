أحمد فهمي ينعي والد الفنان باسل الخياط

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
نعى الفنان أحمد فهمي، والد الفنان ياسر الخياط، الذي توفي مساء اليوم، بعد أن شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وعلق "فهمي"على الصورة التي شاركها باسل قائلًا:" البقاء لله حبيبي ربنا يرحمه وصبرك"، حيث شارك "الخياط" حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، إذ نشر صورة وعلق عليها قائلا:"أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".



وأضاف باسل قائلا:"وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويشار إلى أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في تقديم برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" مع الفنانة سيرين عبد النور، وذلك خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٠، ليقدن مجموعة من الفقرات المسلية والإيجابية، والتي تضع البرنامج كضيف خفيف داخل منازل المشاهدين، بجانب الموسيقى والمسابقات الحماسية.

يذكر أن باسل الخياط شارك في مسلسل "النحات" والذي تدور أحداثه حول يمان الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات، تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، وعرض خلال رمضان.

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