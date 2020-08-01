بريطانيا: عدد المهاجرين عبر المانش "غير مقبول" وعلى فرنسا ضبط حدودها

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أ ف ب
دعت حكومة المملكة المتحدة السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إلى تشديد إجراءاتها لمنع عبور المهاجرين غير القانوني باتجاه بريطانيا على متن قوارب صغيرة، معتبرة أنّ عدد العابرين "غير مقبول".

وذكرت السلطات البريطانية، أن الشرطة أوقفت 76 مهاجرا عند الحدود يوم الجمعة.

وقبل ذلك، نجح 202 مهاجر في الوصول إلى الشواطئ البريطانية على متن 20 قاربا، في رقم يومي غير مسبوق.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة كريس فيليب، السبت إن "عدد عمليات العبور على متن قوارب صغيرة من فرنسا غير مقبول"، مشيرا إلى أن "المهاجرين لا يزالون يتوافدون إلى كاليه (في فرنسا) من أجل العبور".

وأضاف: "على الفرنسيين اتخاذ تدابير أشد"، معتبرا أنّه يجب تنفيذ "عمليات الاعتراض في البحر وإعادة القوارب في شكل مباشر".

وبحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء البريطانية "برس اسوسيايشن"، نجح أكثر من ألف مهاجر في عبور المضيق في شهر يوليو.

وأوقفت السلطات الفرنسية 682 مهاجرا على الأقل حاولوا عبور المانش على متن قوارب أو سباحة منذ الأول من يناير، بحسب تعداد أجرته فرانس برس.

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