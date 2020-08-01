إسبانيا تعلن مصر آمنة وتتيح لمواطنيها السفر إليها

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلنت أسبانيا لمواطنيها عبر الموقع صفحة لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توصيات عامة حول السفر نصحت خلال بعد السفر إلا إلى المناطق ومراكز سياحية محددة.

وجاء من تلك المناطق التي أعلنتها أسبانيا آمنة، القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وساحل البحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وأضاف المنشور أنه في ضوء جائحة COVID-19، فإن الحكومة المصرية فتحت محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للسياحة الدولية.

وأشار المنشور إلى أن السلطات المصرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية ابتداء من 1 يوليو، باشتراطات، منها أنه يتعين على المسافرين القادمين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأثرت بشدة بـ COVID-19 تقديم نتائج اختبار PCR قبل 48 ساعة كحد أقصى من الوصول، وتعتبر أسبانيا خارج هذا التصنيف حيث لم تعلنها منظمة الصحة العالمية منطقة إصابة.

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قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه من خلال التتسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، نسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75 % أو 100 % خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فى كافة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك. 

وأشار إلى إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، حيث أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.

وأعلن المصري أنه لامانع للمطاعم الحاصلة من قبل على تصريح تقديم فقرة فنية، من تقديمها للفقرة الفنية فى منشآتها السياحية،مع الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة فى المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وكذلك الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء وهى الثانية عشرة مساءً.

وأكد عادل المصري، على أن الغرفة لم تتلق أية إشعارات أو إخطارات من قبل وزارة السياحة والآثار، تفيد بوقوع أوضبط مخالفات أو تجاوزارت من قبل المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل وإستقبال الرواد، وأن جميع المنشآت قد إلتزمت بكافة الاشتراطات الصحية التى أقرتها وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، سواء فى نسب التشغيل أو مواعيد الغلق. 

ودعا رئيس غرقة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة، إلى إستمرار الإلتزام بالقواعد الحاكمة للتشغيل، لكونها تمثل صورة حضارية حقيقية عن نشاط المطاعم السياحية التى يتوافر فيما تقدمه من خدمات لروادها من سلامة وأمن الغذاء المقدم من المأكولات والمشروبات وجودة الخدمات السياحية.
إسبانيا تعلن مصر آمنة وتتيح لمواطنيها السفر إليها
إسبانيا تعلن مصر آمنة وتتيح لمواطنيها السفر إليها

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