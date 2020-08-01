أشرف مهدي عن فيلم "صاحب المقام": شكرًا إبراهيم عيسى

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نشر الفنان أشرف مهدي بوست عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك ليعلن عن رئيه في فيلم " صاحب المقام " الذي يعرض حالياً علي منصة شاهد VIP.



وكتب "أشرف" معبراً عن رئيه ومنتقداً للفيلم قائلاً :"شوفت فيلم .. صاحب المقام شكرا ابراهيم عيسى فلنكتفي بهذا القدر".





يذكر أن فيلم صاحب المقام بيقوم ببطولتة آسر ياسين يسرا أمينة خليل ريهام عبدالغفور محمود عبدالمغني بيومي فؤاد والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد جمال العدل وسعيد رياض مساعد مخرج اول ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: إبراهيم عيسى (مؤلف



وتدور أحداث الفيلم حول.. عندما يقع شاب في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في امرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله.