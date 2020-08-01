الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي آرسنال بطلاً لكأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الـ 14 في تاريخة (فيديو) السبت 01/أغسطس/2020 - 09:19 م محمد مرعي Advertisements نجح فريق أرسنال في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعدما تخطى تشيلسي بهدفين مقابل هدف. أخبار تهمك سموحة والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي منذ حوالي 4 ساعات ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور) منذ ساعتين بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك منذ 43 دقيقة برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي منذ 14 دقيقة فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي منذ أقل من ساعتين تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم منذ حوالي 4 ساعات فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل) منذ ساعتين و 36 دقيقة ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد منذ ساعتين و 42 دقيقة انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل منذ يوم الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين منذ ساعتين و 29 دقيقة مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق منذ حوالي 3 ساعات بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية منذ حوالي 19 ساعة