آرسنال بطلاً لكأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الـ 14 في تاريخة (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
نجح فريق أرسنال في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الرابعة عشر في تاريخه، بعدما تخطى تشيلسي بهدفين مقابل هدف.


أخبار تهمك

سموحة والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ ساعتين

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ 43 دقيقة

برشلونة يحذر إنتر ميلان بسبب ميسي

منذ 14 دقيقة

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا