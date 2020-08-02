تعرف على المناطق الاستثمارية ومميزات العمل بها

تعتبر المناطق الاستثمارية من أفضل الأنظمة الاستثمارية في مصر، بجانب نظام العمل بالمناطق الحرة، حيث سعت مصر لتسهيل الإجراءات الاستثمار وتوفير تسهيلات في الإجراءات تأسيس الشركات وتوفير ميزة الشباك الواحد لخدمة مستثمرين في انهاء الإجراءات.





وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان، بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة 500 فدان، لتكون أكبر منطقة حرة عامة في مصر، وتعد المناطق الحرة من الأنظمة التي يقرها قانون الاستثمار الجديد.





المناطق الاستثمارية

مساحة جغرافية، والحدود مخصصة لإقامة نشاط أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، والأنشطة المكملة لها طبقا الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولًا إليها وخروجًا منها جمركيًا واستيراديًا ونقديًا إلى غيرها من أوجه التعامل عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات وتنقسم إلى منطقة عامة ومنطقة خاصة.





وتقوم الحكومة بتنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو شخص يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها، ويوجد 164 مشروعا في مصر تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومفهوم المنطقة الحرة: المنطقة الحرة هي جزء من أراضي الدولة يدخل في حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية.





مميزات المناطق الاستثمارية

يضع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، خطة عمل المنطقة وضوابط مزاولة نشاطها، يقوم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها، ويقوم رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، يمنح هذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة بدون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.





ويقوم المكتب التنفيذي للمنطقة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية، ولا يجوز لأي جهة إدارية غير الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.





تشمل المميزات إعفاءات الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية، إعفاء المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلية، إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.





أهم الخدمات المقدمة

تعتبر أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية، إجراءات ترخيص إدارة المرافق العامة والبنية الأساسية.





تشمل الخدمات، إجراءات ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية، إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم مؤقت)، إجراءات الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية السلامة والصحة المهنية البيئة) وغيرها





مشروعات المناطق الاستثمارية

يبلغ عدد مناطق استثمارية 5 مناطق على مساحة 1785 فدانا برأس مال للمشروعات 11 مليار جنيه، ويبلغ عدد المشروعات العاملة فيها 300 مشروع بحجم عمالة 59 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 100%.



