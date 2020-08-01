النواب الأمريكي يصادق على مساعدات عسكرية لإسرائيل بنصف مليار دولار

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
وكالات
صادق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 500 مليون دولار.

وأفادت وكالة JNS الإسرائيلية بأن هذه المساعدات مخصصة لتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وخاصة منظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"حيتس" للدفاع الجوي.

وتضم حزمة المساعدات أيضا 47.5 مليون دولار للتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال التقنيات المضادة للأنفاق و4 ملايين للتعاون في مجال الأبحاث المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا و6 ملايين دولار للبرامج المشتركة في مجالي المياه والطاقة.

ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

يذكر أن تقديم المساعدات هذه يأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين إسرائيل والولايات المتحدة عام 2016، والتي تنص على تقديم واشنطن مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل خلال 10 سنوات.

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