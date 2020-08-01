ريهام سعيد تستغيث بالمسؤلين: "بيتم التحرش بيا"

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:04 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
سيدة صادق
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لها وهي تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلقت "ريهام" علي الصورة قائلة" ريهام سعيد تستغيث بالشعب المصري والمسؤولين "أنا بيتم التحرش بيا انا وبنتي انا معايا صور ليهم وفيديو بالواقعة".


وفي سياق آخر تعرضت الفنانة هنا الزاهد للتحرش قامت بالتبليغ عن المتحرشين بعد أن وثقت التحرش بكاميرة موبايلها وتم القبض عليهم في الحال.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قد تم وقفها عن العمل وذلك بسبب أنها أسائت وتحدثت عن مرضي السمنة بطريقة غير مهذبة مما عرضها للهجوم من متابعيها ومن بعض الفنانين .

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