أطباء الفلبين يطالبون بإعادة العزل مع تزايد إصابات كورونا

كلف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي فريق عمل شكله لمكافحة كوفيد-19، ببحث مخاوف أطباء طالبوا بإعادة فرض العزل العام بعد تزايد الإصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

كلف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي فريق عمل شكله لمكافحة كوفيد-19، ببحث مخاوف أطباء طالبوا بإعادة فرض العزل العام بعد تزايد الإصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.