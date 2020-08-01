أطباء الفلبين يطالبون بإعادة العزل مع تزايد إصابات كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
رويترز
كلف رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي فريق عمل شكله لمكافحة كوفيد-19، ببحث مخاوف أطباء طالبوا بإعادة فرض العزل العام بعد تزايد الإصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي.

وفي أكبر مناشدة حتى الآن من خبراء طبيين لاحتواء الفيروس، قالت 80 مجموعة تمثل 80 ألف طبيب ومليون ممرض، إن الفلبين تخسر المعركة أمام كوفيد-19، محذرة من انهيار نظام الرعاية الصحية في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة دون فرض قيود أشد صرامة.

وأضافت مجموعة تقودها كلية الطب الفلبينية في خطاب وجهته للرئيس: "يكابد العاملون في قطاع الصحة التعامل مع عدد هائل من المرضى الذين يتوافدون، إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الطارئة والعلاج".

وسجلت الفلبين رقما قياسيا، في حالات الإصابة اليومية بالفيروس بلغ 4963 حالة.

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