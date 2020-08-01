"الصحة" السورية تدعو إلى "الحذر الشديد" مع ارتفاع إصابات كورونا

ومع تسجيل 23 إصابة جديدة وارتفاع الإصابات المسجلة إلى 780 والوفيات إلى 43، قالت الوزارة في بيان اليوم إنها تؤكد مجددا على أن تلك الأعداد "هي للحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري (بي سي آر) فقط، وأضافت أن هناك "حالات لا عرضية"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".